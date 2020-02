Endnu en dansker er coronasmittet efter tur til Italien

Opdateret kl. 17.06 - På to dage er Danmark gået fra at have nul til at have to personer smittet med coronavirus.



Det står klart fredag, hvor endnu en dansker er blevet testet positiv for coronavirus.



Personen blev syg med hoste efter en nylig skiferie i Norditalien, oplyser Sundhedsstyrelsen.



Personen er blevet undersøgt på Rigshospitalet. Fredag er det blevet bekræftet, at prøven var positiv for det nye coronavirus.



Personen kom hjem fra skiferie i Norditalien 15. februar og blev syg med hoste tre dage efter sin hjemkomst.



Vedkommende henvendte sig til egen læge 27. februar og blev herefter henvist til Rigshospitalet, hvor en halspodning altså har bekræftet, at personen er smittet.



Torsdag blev det første danske smittetilfælde bekræftet.



Det nye tilfælde ændrer ikke på Sundhedsstyrelsens strategi med at inddæmme virusset, så vidt det er muligt.



- Vores strategi er fortsat, at vi hurtigt inddæmmer smittespredningen ved at diagnosticere Covid-19 og behandle patienten under isolation, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.



Ud over isolation vil man også opspore personer, der har været i kontakt med den smittede.



/ritzau/