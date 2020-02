Det var et overordentlig pænt afkast, som den norske stat fik gennem Oljefondet i 2019. Det blev på 19,9 procent, og det svarer til 1692 milliarder norske kroner (1232 milliarder danske kroner). Det oplyser fondet. Det er det højeste afkast i Oljefondets...

