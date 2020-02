Flere medarbejdere på TV2 skal i hjemmekarantæne i 14 dage, efter at en kollega er blevet smittet med coronavirus. Ifølge TV2 News er antallet af karantæneramte medarbejdere torsdag over middag steget til ti personer. Tidligere på dagen har der...

Eksklusivt for kunder

Er dine aktier faldet 10 procent i dag?