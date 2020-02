Coronasmitte får statsministeren til at indkalde sikkerhedsudvalg

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil mødes med andre ministre fra regeringen for at diskutere situationen med coronavirus i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) indkalder regeringens sikkerhedsudvalg. Det sker efter det første bekræftede tilfælde af en coronasmitte herhjemme. Det fortæller hun torsdag i forbindelse med et besøg i Sønderborg. - Jeg har vurderet, at det...

