Britta Nielsens dom står fast - anklager anker ikke

Opdateret kl. 12.55 - Dommen i sagen mod Britta Nielsen, der er dømt for millionsvindel i Socialstyrelsen, bliver ikke anket af anklagemyndigheden. Det oplyser Søik, også kendt som Bagmandspolitiet, på Twitter.

