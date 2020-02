Det sker i dag: Jyske Bank med årsregnskab

Jyske Bank med årsregnskab



Jyske Bank kommer tirsdag morgen med regnskab for 2019.



Nilfisk med regnskab



Danske Nilfisk Holding, der er mest kendt for deres støvsugere, kommer tirsdag med regnskabstal for 2019.



Årsregnskab fra Møns Bank



Lokalbanken Møns Bank kommer tirsdag med årsregnskab.



Halvårsregnskab fra Man U



Den ikoniske engelske fodboldklub Manchester United kommer tirsdag med halvårsregnskab for det skæve regnskabsår 2019/2020.



Genan-sag fortsætter



Vestre Landsret fortsætter efter planen en ankesag om mandatsvig og bedrageri. Bent A. Nielsen, grundlægger af virksomheden Genan, har anket byrettens dom på fængsel i seks år. Revisor Bjarne Nielsen, der blev idømt tre års fængsel, har ligeledes anket til frifindelse. Sagen ventes at fortsætter til 23. april.



Trump besøger Indien



Den amerikanske præsident, Donald Trump, besøger 24.-25. februar Indien. Det er første gang, han besøger Indien som amerikansk præsident. Formålet med besøget er at styrke samarbejdet mellem USA og Indien.