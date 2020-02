Det sker i dag: Falck kommer med årsregnskab

Falck med årsregnskab



Redningskoncernen Falck kommer mandag morgen med regnskab for 2019. Falck var i de tidlige måneder af 2019 rodet ind i en større erhvervsskandale, hvor redningstjenesten blev kendt skyldig i at have orkestreret en større smædekampagne mod konkurrenten Bios. Det medførte en større erstatning til konkurrenten, og i december sidste år blev Falck idømt en historisk stor bøde på 30 mio. Sagen har yderligere, som Børsen kunne beskrive i februar, haft betydning for Falcks omdømme, der er styrtdykket. Hvor store økonomiske konsekvenser Bios-sagen har haft for Falck, kan årsregnskabet mandag løfte sløret for.



Årsrapport fra DFDS



Det danske rederi, DFDS, kommer mandag med årsrapport. Rederiet aflagde årsregnskab 6. februar.



HP med årsregnskab



Det amerikanske elektronikselskab HP kommer mandag med årsregnskab.



Detailsalg i januar



Danmarks Statistik kommer mandag med en opgørelse over detailsalget i januar.



Labour-afstemning



Det britiske parti Labour indleder mandag afstemningen om at finde en ny partileder.