Bilsælger får bøde på 838.000 i sag om kontante betalinger

Eksklusivt for kunder

En 47-årig mand fra Østjylland er idømt en bøde på 838.000 kroner i en sag om overtrædelse af en lov, som skal hindre hvidvask af penge.



Det oplyser Retten i Aarhus.



Manden var tiltalt for som overordnet ansat ved en bilforhandler at have taget...