Merete Eldrup: "Der sad folk og spurgte, om de blev fyret. Jeg kunne jo ikke sige nej"

Det stod langt fra skrevet i måne og stjerner, at Merete Eldrup ville blive blandt de mest magtfulde kvinder i det danske samfund i 2020. Særligt ikke når tiden skrues tilbage til 2007, hvor hun satte sig i direktørstolen for TV 2. En virksomhed præget af solide tømmermænd, hvor ingen på tidspunktet havde set sprækkerne i sminken efter 15 års konstant opgang, fest og glade dage.Men bunden var gået ud af annoncemarkedet, og kanalen har få år tidligere fået frataget sin licensaftale med staten. Merete Eldrup ved ikke, at det job, hun har sagt ja til, reelt er et turnaround-maraton, der kræver voldsomme omkalfatringer af en offentlig virksomhed under stor mediebevågenhed."Det var svært. Det vil jeg sige. Der er ingen tvivl om, at jeg havner lige midt i finanskrisen. TV 2 står et sted, hvor vi har haft en kæmpe vækst op gennem 00'erne og rammer væggen hårdt uden airbags eller buffers," siger hun og forklarer, at hun i chokket over at stå i spidsen for et potentielt konkursbo hurtigt finder fatningen og ser behovet for at ændre forretningen radikalt."På det tidspunkt er jeg ikke optaget af, hvem der kunne have gjort hvad på hvilket tidspunkt. Det er som bekendt lettere at se tingene i bagklogskabens klare skær. Jeg prøver at fokusere på, at jeg, – samtidig med jeg lukker ting ned [bl.a. TV 2 Radio, et forlag, red.], låner penge, kommer op med en helt ny forretningsmodel – også skal prøve at lave et skifte og se fremad."At sætte en ny retning var dog langtfra den første opgave. For først og fremmest startede opgaven med at kommunikere, at der overhovedet var en krise."Jeg havde en kæmpe kommunikationsopgave med at få forklaret, hvordan vi var endt der. TV 2 var jo stedet, hvor alting lykkedes – News, sportskanal, radio. Både politikere, medarbejdere og andre stod og sagde, at de ikke forstod det."Hun arbejdede på en gennemgribende spareplan og fyringsrunde, der skulle omdefinere stationen, en stor statslig låneplan, åbne porten for en brugerbetalt streamingkanal og ikke mindst svendestykket: lægge hovedkanalen fra gratistilbud til betalingstilbud. Herefter fulgte en tid, hvor medarbejdere og direktion skulle forstå behovet for en hidsig hestekur og omlægning."Jeg kommer ind, da vi får et knock-out-slag. Og det er svært at lancere et projekt, når man har ryggen mod muren – og særligt at få folk med på den. Troede de på det, jeg sagde? Min diagnose af problemet? Og ikke mindst løsningen på problemet?"Efter at "have fået ilt" giver Merete Eldrup sin analyse af tilstanden for direktionen og sikrer sig enighed, så ingen vil gå ud af direktionslokalet med modstand og blandede signaler. For hun har som ny leder brug for både enighed i direktionen og mennesker, der kender organisationen bedre end hende selv."Organisationer fornemmer ret hurtigt, hvis der er sprækker og uenigheder i ledelsen. Og der sad jo mange, der havde været en del af festen. Men jeg var ligeglad med, hvem der havde gjort hvad hvornår," siger hun.Merete Eldrup forklarer flere gange, at kommunikation er årsagen til, at hendes arbejdsliv er blevet en succes. Hun evner at tage de svære samtaler, hun skaber kontakter i tide, og hun er ikke bange for at stille sig op på ølkassen og tale. Det råd fik hun tidligt på TV 2, hvor hun blev tilskyndet til at fortælle om kriseplanen – inden hun havde en plan. Hun indkaldte alle 1200 medarbejdere og forklarede tingenes tilstand."Der sad folk fra radioen, der spurgte, om den lukkede, og de så skulle fyres. Og jeg kunne jo ikke sige 'nej, det gør den ikke'. Så jeg valgte den meget simple model – sandheden. Jeg sagde, at jeg ikke vidste det, at jeg undersøgte alle muligheder, at lukning var en mulighed, og at pengene ikke kunne findes i småting som rejsebudgettet. Vi skulle spare, fyringerne kom – det var helt indiskutabelt," siger hun om planen, der førte til en medarbejdernedgang på 20 pct.Som led i at få medarbejderne med på en ny virkelighed valgte hun fysisk at være til stede sammen med hele direktionen og tale med hver enkelt afdeling."Jeg var virkelig meget rundt i huset og talte på tværs af alle afdelinger. Jeg tror, det førte til, at folk tænkte, 'okay, vi må hellere bare følge efter hende', så jeg lagde først mærke til mange år senere, at de kritiske spørgsmål forsvandt," siger hun og peger på et skjult talent ved sig selv."Jeg vidste ikke, om jeg var god til kommunikation. Jeg havde været to'er i mange år mange steder, og kommunikation er en rigtig stor del af jobbet som topleder, hvor man skal kommunikere noget ned igennem organisationen. Jeg fandt i al ubeskedenhed ud af, at jeg var rimelig god til det," siger hun.Mens mange direktører og bestyrelsesformænd sender en mail, tager Merete Eldrup gerne den fysiske samtale. For så føler medarbejderne sig set og hørt, hvilket skaber en samhørighed, der er afgørende – både for projektet og ens egne vilkår for at lykkes, mener hun. For selvom mails er fantastiske til mange formål, har de begrænsninger, hvilket hun oplevede på TV 2, hvor frustrationerne var løsthængende i perioder."Problemet opstår, når man tror, man kan gemme sig bag en mail og skrive alle mulige uhyrligheder der. For der er ting, der egner sig bedre til at sidde ned og tale om. For eksempel hård kritik. En smiley hjælper ikke noget, for det er stadig hårdt at se på tryk. Og mails er stadig et trykt medie," siger hun. Derfor er hun meget bevidst om, hvad der kan siges på en mail, og hvad der kræver en samtale."Jeg har ofte oplevet, at hvis de, der har kritiseret min linje og ikke forstået den, har mødt mig, og jeg har sagt, 'jeg forstår godt, du synes, det ser mærkeligt ud, men tingene er på denne her måde,' så har de fleste forstået det," siger hun og tilføjer, at klar tale og samhørighed i ledelsen gjorde TV 2's turnaround væsentlig lettere, da stort set alle købte ind på planen.Merete Eldrup er ikke en kvinde af få ord og betegner sig selv som ekstrovert. Alligevel har hun i de store stormvejr hos særligt TV 2 forstået at trække sig væk fra samtalen og ind i ensomheden – for på den måde at kunne rumme et arbejdspres med mange mennesker."Jeg har ikke læst en bog om mindfulness eller sprunget på det næste nye. For mig er det et spørgsmål om at kende sig selv. Jeg ved godt, når jeg nærmer mig et punkt, hvor det er en god idé at komme i sommerhus i en weekend og ikke lave noget."Hun har siden studietiden vidst, at selvom energien var høj, var det afgørende for hende at koble fra og mærke efter."Jeg tror, alle mennesker har behov for fysisk og psykisk hvile. Der er nogen, der ikke gør det, for så begynder man jo at mærke efter. Jeg har selv prøvet det, da jeg blev skilt fra manden, jeg fik to børn med. Og det var så svært, fordi det gik imod alt, hvad jeg havde troet på," siger hun og tilføjer:"Der lærte jeg, at det ikke gjorde noget godt at undgå at være alene og at mærke efter. Jeg måtte se i øjnene, at jeg havde truffet den beslutning, og at jeg måtte leve med den."Da Merete Eldrup i foråret 2019 fratrådte sin stilling som adm. direktør for TV 2, var det en virksomhed med en stærk og sund økonomi – en ganske anden forfatning end den, hun overtog. For hende blev det starten på en karriere med nogle af de tungeste bestyrelsesposter i landet – og et liv med privatmail og hjemmekontor.Selvom livet er anderledes, og hun stadig "er ved at finde rytmen", er samtalen stadig den røde tråd i hendes ledelsesstil. Så da dette interview finder sted på Børsens redaktion i København, skal hun fluks videre til et møde med en dekan på Københavns Universitet, hvor hun er bestyrelsesformand."Jeg tror meget på, at man skal vide noget om tingene. Så nu er jeg f.eks. på vej ud på alle fakulteter på Københavns Universitet for at tale med alle dekaner for at høre, hvad der optager dem," siger hun og fortsætter:"Lige efter jeg fik posten som formand satte jeg møder op med alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og dekaner individuelt. For jeg tror meget på at kende de mennesker, jeg skal arbejde med. Det er en rigtig god investering, for sker der noget, er det meget lettere at spørge ind. 