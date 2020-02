En person er død, og flere er sårede efter et skyderi i Berlin, der skete sent fredag aften. Det meddelte reddere på stedet natten til lørdag. Det er endnu uvist, hvor mange der er sårede, og hvor slemt tilredte de er, men tre personer har selv kunnet finde vej til hospitalet med deres skader. Det oplyste en talsmand for Berlins brandvæsen. Politiet leder stadig efter gerningsmanden. Skyderiet skete tæt på arenaen Tempodrom, der ligger nær Potsdamer Platz i det centrale Berlin. En tyrkisk komedieforestilling var i gang i arenaen, da skyderiet fandt sted. Politiet ved endnu ikke, om skyderiet er sket i forbindelse med forestillingen. /ritzau/dpa

