Der er ikke noget i vejen for, at det kurdiske selvstyre i Syrien kan sikre en fair rettergang for mistænkte Islamisk Stat-krigere.



Det vurderer Henning Fuglsang Sørensen, lektor i international strafferet ved Syddansk Universitet, efter at det kurdiske selvstyre har meldt sig klar til at retsforfølge omkring 10.000 mistænkte IS-krigere - herunder danske statsborgere.



- Det er spændende, hvad det betyder, at det ikke er en stat, der påtager sig at retsforfølge dem. Normalt vil det være en stat, der står på mål for, at straffesagen er fair.



- Men det betyder ikke nødvendigvis, at kurderne ikke sagtens kan levere de retsgarantier, som kendetegner en retfærdig rettergang. Der må vi se, hvordan kurderne får skruet processen sammen, siger han.



Da det kurdiske selvstyre ikke er en stat, betyder det, at kurderne ikke kan hænges op på eventuelle brud med retsgarantierne. Men ifølge Henning Fuglsang Sørensen behøver det altså ikke at være et problem.



- Der er ikke nogen garanti for, at man får en retfærdig rettergang, bare fordi det er en stat, der står bagved.



- Der må man se på, hvordan den her retssag mod den enkelt syrienkriger bliver gennemført. Har man et problem, må man gå i dialog med kurderne om det, siger han.



Retsforfølgelsen af de formodede krigere, der er tilbageholdt af det kurdiske selvstyre, begynder i marts. Det har en udenrigsansvarlig i selvstyret sagt i en video.



Ifølge det kurdiske selvstyre bør det internationale samfund hjælpe, så der kan etableres en domstol i området. Hvis landene ikke tager deres statsborgere retur, bør de støtte økonomisk til retsforfølgelsen, lyder det.



Det kan der være god grund til, mener Henning Fuglsang Sørensen. Kurderne har nemlig bedre forudsætninger for at retsforfølge de formodede IS-krigere.



- For det første har de jo banditterne. For det andet er det altid nemmere at køre straffesager, når man befinder sig i nærheden af gerningsstedet. Så kan de lave flere undersøgelser, lede efter vidner og så videre.



- Det er muligheder, som dansk politi ikke ville have, hvis man skulle retsforfølge dem i Danmark, siger han.



Justitsminister Nick Hækkerup (S) har kaldt den kurdiske anmodning "interessant". Han vil drøfte det med sine europæiske kolleger.



Ifølge Henning Fuglsang Sørensen er der imidlertid ikke garanti for, at danske IS-krigere vil afsone en kurdisk dom i området.



- Man kunne sagtens forestille sig, at kurderne lavede en aftale med Danmark om, at vi tager dem hjem til afsoning. Og så vil vi stå med samme problem, som vi forsøger at komme uden om, siger han.



12 danske statsborgere er i øjeblikket enten fængslet eller tilbageholdt i eller omkring konfliktzonen. Det oplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET).



/ritzau/