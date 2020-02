Det sker i dag: Teva med årsregnskab

Årsregnskab fra Teva



Det israelske medicinalselskab Teva Pharmaceutical, der primært gør sig i kopimedicin, kommer med onsdag med årsregnskab. Selskabet, der har danske Kåre Schultz i spidsen, har gennem det sidste år været voldsomt i vælten med flere erstatningssager i USA, hvor Teva har indgået forlig med fire delstater for samlet set 23 mia. dollar.



Heineken med årsregnskab



Det hollandske kæmpebryggeri og Carlsberg-konkurrent Heineken kommer onsdag med regnskab for hele 2019.



Regnskab fra Swedish Match



Den svenske industrikoncern Swedish Match, der producerer tobaksprodukter, tændstikker og engangslightere, kommer onsdag med regnskab for 2019.



Årsregnskab fra Storebrand



Den norske finans- og forsikringskoncern Storebrand kommer med regnskab for 2019.



Plenarsamling i EU



Europa-Parlamentet holder plenarsamling 10. til 13. februar. Parlamentet skal bl.a. stemme om en handelsaftale med Vietnam.



Resultater fra primærvalg



Der ventes resultater fra det amerikanske primærvalg i New Hampshire natten til onsdag.