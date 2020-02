Det sker i dag: FLSmidth med årsregnskab

FLSmidth med årsregnskab



Den danske ingeniørkoncern FLSmidth kommer tirsdag kl. 12 med årsregnskab. Det kommer få dage efter koncernen kunne præsentere to store ordrer - begge til Rusland. Den ene ordre på 290 mio. kr. og den anden på hele 1,7 mia. kr. Ordrerne vil dog først blive taget med i første kvartal af det nye regnskabsår.



Årsregnskab fra Daimler



Den tyske bilkoncern Daimler, der bl.a. står bag bilmærket Mercedes og som også producerer busser og lastbiler, kommer med regnskab fra 2019.



Kvartalsregnskab fra TUI



Det britisk-tyske rejseselskab TUI kommer tirsdag med regnskab for første kvartal i det skæve regnskabsår 2019/2020.



Årsregnskab fra Hasbro



Den amerikanske legetøjskæmpe og Lego-konkurrent, Hasbro, kommer tirsdag med regnskab for hele 2019.



Primærvalg i New Hampshire



Valghandlingerne i USA forud for præsidentvalget senere i år fortsætter, når både demokrater og republikanere skal stemme til primærvalget i staten New Hampshire. Der vil være stor bevågenhed på, hvem af de demokratiske kandidater, der klarer sig bedst.