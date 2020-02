Syv danskere fra virusramte Wuhan er landet i Danmark

Eksklusivt for kunder

Yderligere syv danskere fra den virusramte kinesiske by Wuhan landede på Flyvestation Aalborg natten til mandag.



Det bekræfter Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.



Anette Lykke Petri, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, oplyser, at alle...