Søndag er yderligere 91 personer bekræftet døde som følge af udbruddet af et nyt coronavirus i Kinas Hubei-provins.



Det oplyser provinsens sundhedskommission sent søndag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det samlede dødstal i Hubei som følge af virusudbruddet er dermed på 871.



De fleste af de nye dødsfald er sket i storbyen Wuhan, hvorfra virusset menes at stamme.



Wuhan, der med omkring 11 millioner indbyggere er provinsens største by, meldte om 73 nye dødsfald søndag. Lørdag døde 63 i byen som følge af virusset.



Der er desuden registreret 2618 nye sygdomstilfælde i Hubei. Det samlede antal smittede i provinsen er dermed oppe på 29.631.



For hele Kina var dødstallet ved udgangen af søndag opgjort til 908 personer, mens 40.171 var bekræftet smittet. Det oplyser Kinas nationale sundhedskommission mandag, skriver nyhedsbureauet AFP.



Desuden er to personer døde af virusset i Hongkong og Filippinerne. I begge tilfælde var der tale om en kinesisk mand, som for nylig havde opholdt sig i Wuhan.



Virusset, som der endnu ikke er udviklet en vaccine imod, menes at være spredt fra et marked med levende dyr i Wuhan i løbet af december. Derfra har virusset spredt sig til resten af Kina og over 20 andre lande.



Wuhan og andre kinesiske byer er stort set blevet afskåret fra omverdenen i myndighedernes bestræbelser på at få kontrol med virusudbruddet, der for alvor ramte, netop som Kina stod foran at fejre nytår.



Styret i Kina har forlænget den årlige nytårsferie med ti dage i et forsøg på at forhindre smittespredning.



Mandag vender millioner af kinesere tilbage til arbejdet. For at mindske risikoen for at blive smittet opfordrede et regeringsorgan søndag folk til at ankomme til deres arbejdspladser i mindre grupper frem for at ankomme på samme tidspunkt.



Adskillige skoler og virksomheder vil dog fortsat være lukket mandag, og mange kontorarbejdere vil genoptage arbejdet, men fra deres hjem, skriver The Guardian.



