Frankrigs sundhedsminister siger, at der er konstateret fem nye tilfælde af coronavirus, hvormed der i alt er 11 i landet.



"De fem nye tilfælde er alle konstateret hos britiske statsborgere," siger sundhedsminister Agnes Buzyn.



Hun siger, at fire af smittede har fået overført smitte ved kontakt med en person, som kom fra Singapore.



Der er et barn blandt de seneste fem tilfælde.



Ingen er i kritisk tilstand.



Der er i alt konstateret 11 tilfælde af coronavirus i Frankrig.



Buzyn siger, at de seneste tilfælde udgør en "klynge", som er koncentreret omkring et enkelt originalt tilfælde.



"Det oprindelige tilfælde fik vi kendskab til sent fredag. Det er en brite, som vendte tilbage til Europa fra Singapore i januar. Han havde været i Singapore fra den 20. til den 23. januar og vendte tilbage til Frankrig den 24. januar for fire dage," siger Buzyn.



Hun tilføjer, at de nye tilfælde er sket i den bjergrige Savoie-region, hvor alle tilfælde havde opholdt sig i samme hytte.



/ritzau/Reuters