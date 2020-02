En del deltager i kampen for et bedre klima ved simpelthen at købe flere klimavenlige varer og ydelser. Mere end hver anden voksen har bevidst omlagt dele af sit forbrug det seneste år. Det viser en undersøgelse, som analysefirmaet YouGov har lavet...

Ny sæson af podcasten Topchefernes strategi med Niels Lunde

Kom med når chefredaktør Niels Lunde tager et sjældent kig i værktøjskassen hos dansk erhvervslivs tungeste topchefer og giver et indblik i, hvordan den moderne topchef arbejder med strategi.A. P. Møller – Mærsk har fået en ny strategi. Det er slut med Hr. Møllers gamle konglomerat. Slut med supermarkeder, slut med olie, slut med boreplatforme. Nu gør man det, som man er bedst til, man fokuserer på sin kerneforretning, som er: Global containertransport og logistik. Men strategien sætter Søren Skou i det, han beskriver som et "klart dilemma". For hvordan skaber man gode økonomiske resultater, mens virksomheden er midt i en så drastisk og omkostningstung transformation?