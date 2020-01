Advokat: Dyrt og markant nederlag for Finansiel Stabilitet

Advokaten for den tidligere bankdirektør, Finn Strier Poulsen, kalder det korrekt, at hans klient i dag er blevet dømt til at betale en erstatning på to mio. kr. til Finansiel Stabilitet. Erstatningen er dog så lille, at advokat Arvid Andersen mener, at dommen er et klart nederlag for Finansiel Stabilitet.



"Dommen er en korrekt dom og flugter med den linje, der er lagt i de andre sager," siger Arvid Andersen.



Hans klient var stævnet sammen med 15 andre personer og revsionsfirmaet BDO med et erstatningskrav på 550 mio. kr.



"Det må siges, at være et meget dyrt og meget markant nederlag for Finansiel Stabilitet," siger Arvid Andersen.



Sagen blev anlagt i 2010, og selve retssagen i Vestre Landsret har varet mere end to år. Arvid Andersen håber derfor, at Finansiel Stabilitet lukker sagen nu.



"Jeg vil gerne appellere til, at Finansiel Stabilitet befinder sig og accepterer deres nederlag og ikke anker sagen," siger Arvid Andersen



Sagen har været overeskaleret



Advokat og ekspert i erstatningsret, Søren Bergenser er enig, i, at dommen er et stort nederlag for Finansiel Stabilitet.



"Det er et klart nederlag til Finansiel Stabilitet, og så er det jo voldsom dramatisk, at vi som skatteborgere skal betale 121 mio. kr. i sagsomkostninger, når Finansiel Stabilitet taber med et brag," siger advokat og ekspert i erstatningsret, Søren Bergenser.



Han er ikke overrasket over, at det ikke er lykkedes for Finansiel Stabilitet at få flere dømt for at have handlet erstatningspådragende.



"Vestre Landsret bruger de samme præmisser, som Højesteret gjorde i dommen mod Capinordic. Set i det lys er dommen ikke overraskende," siger Søren Bergenser.



Alligevel forventer han, at dele af dommen vil blive anket.



"Jeg tror, at dele af dommen vil blive anket, men det må stå klart for Finansiel Stabilitet, at sagen skal skæres meget mere til, ligesom det er muligt, at Finansiel Stabilitet vil afprøve spørgsmålet om forældelse i enkelte af forholdene for Højesteret," siger han.



Finansiel Stabilitet har anlagt ni erstatningssager ved de danske domstole og har nu brugt mere end en halv mia. kr. på at føre dem. Ifølge Søren Bergenser har Finansiel Stabilitet ikke været kritiske nok, når man har rejst de mange sager.



"Om sagskomplekset vedrørende banksagerne, er det efter min vurdering krystalklart, at sagerne har været voldsomt overskaleret. Kravene har i mange af sagerne været for voldsomme, alt for mange er blevet stævnet, og der har været afprøvet nogle synspunkter, hvor der har været for ringe udsigt til at få medhold," siger han.



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Finansiel Stabilitet.