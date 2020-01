Lukkede grænser, aflyste fly og aktiefald: Derfor reagerer verdensøkonomien på coronavirus

"Man kan sammenligne det lidt med at køre i bil – hvis udsynet pludselig forsvinder som følge af tåge eller sne, så vil mange af os køre ind til siden, indtil vi i igen kan se vejen frem."



De mange udbrud af corona-virus har på kort tid påvirket aktiekurserne, store virksomheder som British Airways har stoppet flere ruter, og Rusland har lukket grænsen til Kina.



Lignende udsving i markedet så vi under Sars i 2004.



Men hvorfor påvirker et virusudbrud den globale økonomi?



Man kan groft sagt opdele de finansielle konsekvenser af sygdomsepidemier i to temaer, lyder det fra Børsens cheføkonom Steen Bocian i denne video: