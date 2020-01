Børsen præciserer vilkår for artikel med Karen Frøsig

Børsen bragte tidligere i dag på borsen.dk en artikel med udtalelser fra Sydbanks topchef, Karen Frøsig. Artiklen er skrevet som optakt til et konference-arrangement i Børsens Executive Club.



Det fremgik af selve artiklen, at artiklen skulle være "Annoncørbetalt indhold", hvilket potentielt kunne forstås således at Sydbank skulle have betalt for artiklen. Børsen ønsker at præcisere, at dette ikke er tilfældet.



Sydbank har hverken betalt for artiklen eller haft kontrol med indholdet. Artiklen er desværre publiceret i en skabelon med titlen "Annoncørbetalt" ved en fejl. Børsen beklager.



-Redaktionen