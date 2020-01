Frankrig og USA planlægger at evakuere deres statsborgere og udstationerede diplomater fra den kinesiske storby Wuhan.



Det skriver aviserne South China Morning Post og The Wall Street Journal.



Årsagen er et omfattende udbrud af virusset ved navn corona.



Den førstnævnte avis skriver, at en busrute forberedes til at transportere franskmænd ud af Wuhan. The Wall Street Journal skriver, at et fly skal bringe amerikanere ud af den virusramte by.



Coronavirusudbruddet har hidtil kostet over 40 personer livet. Derudover er omkring 1300 personer blevet smittet.



Udbruddet har ført til, at flere dele af Kinas infrastruktur er lukket ned.



/ritzau/Reuters