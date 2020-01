Københavns nye metrolinje lukker ned de næste to uger

Søndag og to uger frem er det ikke muligt at køre med den nye metrolinje i København, Cityringen.



Metroselskabet annoncerede lukningen i december, og den skyldes, at de systemer, der styrer det førerløse metrosystem, skal opgraderes.



Det skal ske, inden endnu en ny metrostrækning - M4 - til stationerne Nordhavn og Orientkaj kan tages i brug.



De ændringer, der bliver lavet, skal gennemprøves ved testkørsler, og derfor er det nødvendigt at indstille driften på Cityringen, som også kaldes M3.



Der er et sammenfald mellem M3 og M4, da de kører på de samme spor, deles om de samme metrotog og i øvrigt deler styresystem.



Alternativet ville have været at lukke Cityringen hver aften og nat i seks uger, hvilket kunne have givet risiko for forsinkelser i morgentrafikken, og derfor er to ugers nedlukning ifølge Metroselskabet den mindst ringe løsning.



Mens Cityringen er lukket for passagerer, vil der være indsat ekstra busser, som kører fra de fleste af linjens stationer.



På de mest travle strækninger - blandt andet mellem Østerbro og Kongens Nytorv - vil busserne køre hvert fjerde minut.



Hver uge kører en million passagerer med metrotogene på Cityringen.



I forbindelse med lukningen ventes et tab af passagerindtægter på omkring 15 millioner kroner.



Cityringen åbnede i september, og linjen kører gennem Indre By, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro.



Den nye strækning, som skal gå fra Københavns Hovedbanegård til Orientkaj, åbner til foråret 2020. Datoen offentliggøres i begyndelsen af året.



