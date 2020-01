CNN anbefaler København som rejsemål i 2020

Relateret indhold Tilføj søgeagent CNN Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer CNN FAKTA

Den danske hovedstad, København, er et af de steder, der skal besøges i 2020.



I hvert fald hvis det står til CNN Travel, der har anbefalet København og 19 andre destinationer på deres årlige liste med 20 rejsemål for det kommende år.



- København, der er kendt som den glade hovedstad i et af verdens lykkeligste land, har længe været en kilde til fascination for rejsende, der er tiltrukket af byens cykelkultur, farverige købmandshuse, avancerede restauranter og "hygge"-ånd, skriver CNN Travel blandt andet i deres anbefaling.



Ud over København er 19 andre destinationer på listen. Det er blandt andet Estland, Washington D.C i USA, Jamaica og Galway i Irland.



Det er ikke første gang, at København bliver udpeget som oplagt rejsemål af internationale medier og forlag.



Rejsebogsforlaget Lonely Planet udpegede i 2019 den danske hovedstad som en af de ti bedste byer i verden at rejse til.



Og i 2018 blev København kaldt verdens bedste badeby af CNN.



/ritzau/