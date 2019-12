Dronningen om klimaet: Pas på vores klode

Dronning Margrethe har holdt sin nytårstale fra modtagelsesværelset i Christian IX's palæ på Amalienborg i København.



Her tager hun klimaforandringerne på Jorden op som det første tema.



- Så storslået og varieret vores jord, end kan synes, er den dog sårbar. Det er vi ved at lære at indse, og det kan godt bekymre, ikke mindst mange unge, som ser klimaforandringerne, der gør sig tydeligt gældende i disse år, siger hun.



- Vi har en fælles forpligtelse for vores smukke klode så myldrende fuld af liv. Det er en væsentlig udfordring for os alle i dag - og det gælder, at vi alle er opmærksomme på, hvordan vi lever, og hvad vi gør, siger hun.



Senere i sin tale kommer dronningen igen ind på klimaet. Denne gang i forbindelse med Grønland.



- Mens isen er ved at slippe sit tag om Grønland, bliver verdens opmærksomhed i stigende grad vendt mod landet højt mod nord, siger hun.



Herefter kommer hun ind på, at Grønland står hende og familien meget nært og ønsker både Grønland og Færøerne et godt nytår.



Dronningen holdt sin første nytårstale i 1972, og talen i år er hendes nummer 48.



Den transmitteres direkte på radio og tv.



/ritzau/