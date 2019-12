Den laveste globale vækst siden finanskrisen: Eskalerer handelskrigen i 2020?

Midt i de igangværende forhandlinger mellem USA og Kina er der imidlertid intet, der tyder på, at de globale handelskrige stilner af i 2020 - og flere forventer, at det vil koste dansk økonomi op mod 1,5 mia. kr.



Børsen har i 2019 skrevet om den globale handelskrig mere end 1600 gange.Den eskalerende handelskrig personificeret ved Donald Trump har i 2019 betydet ekstra told på danske pølser og småkageproducenter.Det har givet Danmarks største virksomhed Mærsk økonomiske udfordringer og har været medvirkende til, at den økonomiske fremgang i Kina er faldet til det laveste niveau i 30 år.Handelskrigens mange fronter er en del af forklaringen på den lavere globale vækst og et finansmarked, der svinger, hver gang præsidenten tweeter ordet "China".!-->