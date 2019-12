Fra et fyrværkeriudsalg på Tåsinge er der natten til lørdag blevet stjålet fyrværkeri til en værdi af 200.000 kroner, oplyser Fyns Politi.



Tyveriet er sket ved Tåsinge Hallen på Eskærsvej i Vindeby i tidsrummet fra fredag aften klokken 23 til lørdag morgen klokken 07.30.



- Der er tale om almindeligt lovligt fyrværkeri til en samlet værdi af 200.000 kroner, fortæller vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi.



Det var en lokal idrætsforening, Tåsinge Forenede Boldklubber, som stod for salget af fyrværkeriet. Det blev opbevaret i aflåste containere.



- Tyvene har skaffet sig adgang ved at klippe låsene op, fortæller Kenneth Taanquist.



Foreløbig har politiet ikke nogen oplysninger, som kan kaste lys over, hvem der står bag. Politiet opfordrer eventuelle vidner og andre, som måtte ligge inde med viden om tyveriet om at henvende sig.



På sin facebookside opfordrer idrætsforeningen folk til at komme og købe det fyrværkeri, som der trods alt er tilbage.



Tåsinge Forenede Boldklubber var også sidste år offer for fyrværkerityve. Foreningen solgte dengang fyrværkeri fra parkeringspladsen ved Rema 1000 i Vindeby.



Men natten til 30. december blev der stjålet for 50.000 kroner fyrværkeri. Det var der dog et vidne, som observerede, og politiet blev alarmeret.



Tyvene blev standset på Svendborgsundbroen, og fyrværkeriet blev bragt tilbage til idrætsforeningen.



/ritzau/