Dødelige slangebid og diarré er blandt årets glemte kriser

Læger uden Grænser

Bid fra giftige slanger dræber hvert år 100.000 mennesker, mens yderligere 400.000 slipper med varige mén eller handicap.



Hvis det kommer som en overraskelse, så er det formentlig, fordi de færreste medier synes at interessere sig for det.



Derfor er dødelige slangebid nummer et på nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænsers liste over fem kriser, som medierne har overset i 2019.



Organisationen peger på, at den manglende interesse blandt andet kan forklares med geografi.



- Det er ikke en krise, der udspiller sig et enkelt geografisk sted. Det er mange forskellige afrikanske lande, som er plaget af slangebid, som slår over 100.000 mennesker ihjel hvert år, siger presseansvarlig for Læger uden Grænser Souha Al-Mersal.



- Fordi vi ikke kan sætte en finger og sige, at det er her, det foregår, så kan det være svært for medierne at dække problemet, mener hun.



Ud over slangebid tæller listen også hiv-smitte blandt børn og diarré, som hvert år slår 500.000 børn på under fem år ihjel.



Fælles for alle kriser på listen er, at de alle koster mange menneskeliv - uden at de har fået stor opmærksomhed i medierne. Og det vil Læger uden Grænser gerne lave om på.



- Synlighed kan være med til at redde liv. Derfor er det vigtigt at skærpe opmærksomheden om disse kriser.



- Formålet med denne undersøgelse er at minde om, at vi skal være bedre til at skabe et balanceret billede af verden. Her kan medierne være bedre til at fokusere på andre nyhedskriterier end sensation og konflikt, siger Souha Al-Mersal.



Ifølge Souha Al-Mersal har medierne en tendens til at fokusere på epidemier og kriser, som er opstået pludseligt og dræber mange på kort tid.



Naturkatastrofer og hændelser, der sker tæt på steder, som danskere kan relatere til, har også langt nemmere ved at trække overskrifter end eksempelvis krigen i Den Centralafrikanske Republik.



- Hvis vi skal tage noget med ind i det nye år, så kan det måske være en større opmærksomhed på, hvordan vi kan tale om de kriser, som ikke ligger tæt på os, og som ikke er særligt synlige, men som dræber mange mennesker, siger Souha Al-Mersal.



