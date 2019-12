Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har bragt muligheden for et "no deal"-brexit tilbage på forhandlingsbordet. Det sker, efter at han har præsenteret et lovforslag, der skal forbyde en udsættelse af forhandlingerne med EU længere end til udgangen af 2020.



Det skriver The Independent.



Premierministerens træk kaldes "uforsvarligt" af Liberaldemokraternes midlertidige leder, Ed Davey. Han vurderer, at lovforslaget kan sende Storbritannien ud af over en "no deal"-afgrund, hvilket kan true jobs, miljøet og det britiske sundhedssystem.



- Den eneste måde, (Boris, red.) som Johnson kan nå tidsfristen i december 2020 på, er ved at give afkald på alle tidligere løfter, der er blevet givet til dem, der har stemt for at udtræde, og gå med til EU's krav, siger Ed Davey ifølge The Independent.



Forbuddet mod at forlænge forhandlingerne ventes at blive inkluderet i udtrædelsesaftalen - Withdraval Agreement Bill - der vil blive stemt om fredag.



Sidste uge udtalte Michel Barnier, der er EU's chefforhandler, ifølge en lækket optagelse, at der er tale om en "urealistisk" tidshorisont, og at EU og Storbritannien "ikke vil få alt på plads på 11 måneder".



Lovforslaget bryder et løfte fra justitsminister Robert Buckland, der forud for parlamentsvalget sagde, at der ville være en afstemning blandt medlemmer af parlamentet, om hvorvidt forhandlingerne skulle udskydes, eller om et hårdt brexit skulle gøres til en realitet.



/ritzau/FINANS