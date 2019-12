Det sker i dag: Rentemelding fra Fed

Rentemelding fra Fed Onsdag afsluttes rentemødet i Den Amerikanske Centralbank, Fed. Der skal derfor efter planen afholdes et afsluttende pressemøde, hvor Fed-chef Jerome Powell melder ud, hvad der skal ske med den amerikanske rente. Flere analytikere forventer, at Jerome Powell kommer til at sænke renten for tredje og sidste gang i år, men hvad der skal ske derefter, er der større usikkerhed om. Pressemødet afholdes ca. kl. 20 dansk tid. Aramco debuterer på børsen Den saudiarabiske oliegigant Aramco debuterer onsdag på den saudiarabiske børs. Selskabet er blevet værdisat til 1700 mia. dollar og har dermed slået Alibabas rekord fra 2014 med verdens største børsnotering. Det statskontrollerede selskab havde på forhånd meddelt, at det ville sælge 3 mia. aktier - svarende til 1,5 pct. af selskabets aktiekapital - til en samlet værdi på 25,6 mia. dollar. TUI med årsregnskab Det tyske rejseselskab TUI kommer onsdag formiddag med regnskab for hele året. Passagertal fra Kbh Lufthavn Københavns Lufthavne kommer med tal på, hvor mange rejsende der var igennem lufthavnen i november måned.

Gå til bords med Børsens gastronomiredaktør, når han bryder brød med kokke, vinfolk, restauratører og andre fagfolk til en snak om både deres egen og andres mad og vin. Det bliver appetitvækkende og nørdet. Men ikke kedeligt.: Redzepi har for længst opnået verdensberømmelse for såvel restauranten, sig selv og den danske gastronomi, og for første gang siden Nomas åbning i 2004 har stjernekokken fået fuld kontrol over virksomheden. En virksomhed, som i dag er noget helt andet, end det Redzepi stævnede ud for at skabe.Førstepladsen på The Worlds 50 Best Restaurants-listen cementerede Nomas globale kultstatus, og selvom førstepladsen gled Noma af hænde og en nedtur begyndte, så vendte Noma i 2019 tilbage på listen helt oppe blandt de øverste placeringer.Men hvordan sørger Redzepi for, at hans stab fortsat innoverer og leverer den ypperste gastronomiske oplevelse for gæsterne? En del af svaret ligger i de otte ansatte, som udelukkende er ansat til at finde på nyt i test- og fermenteringskøkkenet.