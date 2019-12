Der er travlt hos Falck i weekenden, hvor temperaturen flere steder i landet har ligget lidt under frysepunktet både natten til lørdag og til søndag.



Mange bilejere er blevet taget på sengen af nattefrosten.



- Vi har ekstra travlt på grund af frosten, for der er en del, der har fundet ud af, at de måske ikke har så god en bil, som de troede.



- Lørdag kom vi næsten op på 1100 assistancer. Sidste lørdag var vi ude til cirka 500, så der er væsentligt mere at lave end normalt, siger Anders Porse Dahlkilde, som er driftskoordinator hos Falck.



Der er især starthjælp og batteriproblemer, som Falck må assistere bilejerne med.



Lørdag var der også en del biluheld i særligt det sydlige Danmark på grund af glatte veje.



Søndag har Falck omkring klokken 14.00 været ude til cirka 500 assistancer, og Anders Porse Dahlkilde forventer, at de rammer de 1000, inden dagen er omme.



Endnu værre bliver det mandag morgen, forudser driftskoordinatoren.



- Der er nok mange, som ikke er ude at prøve bilen i dag, og så først mandag morgen finder ud af, at det har været frostvejr.



- Det er vi vant til, når nattefrosten først rammer, for så kommer det bag på folk, når de står og er på vej på arbejde tidligt om morgenen.



- Så der er nok at se til, og her søndag forbereder vi os på en travl mandag, lyder det.



Bilejerne bliver i løbet af vinteren bedre til at tage deres forbehold og få skiftet batterier, hvis det er nødvendigt, siger Anders Porse Dahlkilde.



Natten til søndag lå middeltemperaturen ifølge tal fra DMI lige under frysepunktet.



I Midt- og Nordjylland blev der målt temperaturer ned til -5 grader.



/ritzau/