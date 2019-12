Tusindvis af mennesker er ved at blive evakueret af myndighederne i Filippinerne, mens en kraftfuld tyfon er på vej mod landet.



Samtidig har arrangørerne af de sydøstasiatiske lege (SEA Games) aflyst eller rykket flere begivenheder.



Tyfonen ved navn Kammuri ramte filippinsk territorie lørdag aften, kort tid før præsident Rodrigo Duterte åbnede legene.



Tyfonen forventes at ramme land mandag aften eller tirsdag morgen med vindstød på op til 170 kilometer i timen.



Flere end 800 familier, der i alt tæller mellem 3000 og 4000 mennesker, befinder sig allerede i evakueringscentre.



Lokale myndigheder i regionen Bicol er stadig i gang med at evakuere områder i landet, og antallet af evakuerede forventes derfor at stige.



Dette års sydøstasiatiske lege bliver afholdt i Filippinerne indtil den 11. december. Legene består af 56 sportsgrene og afholdes flere steder i landet.



Arrangørerne har aflyst udendørsbegivenheder som vindsurfing.



/ritzau/AFP