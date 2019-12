Eftersøgningen af dræbte efter jordskælvet i Albanien er afsluttet lørdag. Dødstallet er på 51.



Det oplyser landets forsvarsministerium lørdag, skriver nyhedsbureauet AFP.



- Redningsarbejdet er slut, siger Albaniens premierminister, Edi Rama, med tårer i øjnene, mens han læser alle ofrenes navne op ved et ministerrådsmøde.



Jordskælvet havde en beregnet styrke på 6,4 og ramte tirsdag 30 kilometer vest for hovedstaden, Tirana.



Det var det værste i landet i årtier.



Eftersøgningen blev afsluttet ved ruinerne af det ødelagte hotel Mire Mare i havnebyen Durrës.



Det 51. dødsoffer er en 20-årig kvinde, der døde lørdag af sine skader, efter at hun blev ramt i hovedet af faldende murbrokker i Tirana. Det var det eneste dødsfald i hovedstaden.



Langt de fleste blev dræbt i Durrës, der er Albaniens andenstørste by, og i nabobyen Thumanë.



Her døde otte fra samme familie, herunder fire børn. Kun et familiemedlem overlevede, 19-årige Rame Lala, efter at familiens fireetagershus styrtede sammen.



Rame Lala blev fundet i murbrokkerne torsdag og blev fragtet til et hospital i Italien med alvorlige skader.



I murbrokkerne fandt reddere også liget af Marjeta Lala med sine tre børn i alderen to til seks år i favnen.



De otte familiemedlemmers kister blev placeret i byens kulturpalads lørdag til en offentlig begravelse af familien. Her kom tusinder af borgere samt landets præsident, Ilir Meta, forbi og sørgede.



- Et par bøger, en dukke og en sweater, som vi fandt i ruinerne, er det eneste minde, vi har tilbage, siger den 50-årige nabo til familien Fatmira til nyhedsbureauet AFP.



- Det er umuligt at finde ord efter denne forfærdelige tragedie, siger Ilir Meta til begravelsen.



Udover de dræbte blev over 900 såret i jordskælvet. 41 af dem er stadig indlagt på hospitaler.



/ritzau/