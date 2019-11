Donald Trump besøger London få dage før britisk valg

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, besøger i december den britiske hovedstad, London, for at deltage i Natos kommende topmøde.



Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse.



Trump besøger Storbritannien fra 2. til 4. december, hvor han ud over Natos topmøde også vil deltage i en reception, hvor dronning Elizabeth er vært.



Besøget finder sted få dage før det britiske valg 12. december.



Valget er præget af det emne, der også har overskygget alle andre emner i britisk politik i over tre år: det forestående brexit.



Donald Trump, der støtter det britiske farvel til EU, har blandet sig i debatten om brexit under valgkampen. Han har således sagt, at den skilsmisseaftale, der er på bordet, vil kunne forhindre handel mellem Storbritannien og USA.



/ritzau/AFP