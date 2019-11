Prins Andrew fortryder overnatning hos rufferidømt Epstein

Britiske prins Andrew fortæller til BBC, at han udviste dårlig dømmekraft ved at overnatte hos den afdøde amerikanske finansmand Jeffrey Epstein, der blandt andet var anklaget for overgreb mod mindreårige.



Det fortæller han i et interview, som sendes lørdag på BBC og endnu ikke er offentliggjort i sin helhed.



Særligt mener prinsen, at han svigtede ved at holde kontakten, efter at Epstein i 2008 indgik et forlig i en sag om prostitution af en pige under 18 år.



Det medførte en dom på 13 måneders fængsel under lempelige forhold til finansmanden.



Men selv efter dommen overnattede prins Andrew, der er dronning Elizabeths anden søn, hos Epstein i New York.



- Jeg boede hos ham, og det er den del, som jeg slår mig selv i hovedet over hver eneste dag, siger prins Andrew.



- For det er ikke noget, der er passende for et medlem af kongefamilien, og vi forsøger at opretholde de højeste standarder, og det levede jeg ikke op til. Så simpelt er det.



Epstein var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger, da han i august hængte sig selv.



I et andet BBC-klip afviser prinsen kendskab til Virginia Roberts Giuffre, der hævder, at hun som 17-årig blev holdt som sexslave af Epstein og tvunget til samleje med prins Andrew.



- Jeg kan ikke huske, at jeg har mødt denne kvinde, overhovedet ikke, siger han.



Et billede fra 2001, der viser prinsen med sin arm omkring Giuffre, er dukket op i britiske medier.



Unavngivne støtter af prins Andrew har sagt til The Daily Telegraph, at der er tale om et forfalsket billede.



Prinsen har tidligere afvist en forbindelse til Giuffre.



I forbindelse med BBC-klippene har prins Andrews tidligere hustru gennem ti år, Sarah Ferguson, udtalt sin støtte til ham.



/ritzau/Reuters