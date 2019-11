Hollændere kan eje dele af gamle Amsterdam

Relateret indhold Artikler

Amsterdam har åbnet for en arkitektonisk skattekiste, som indbyggere i byen må grave i uden at skulle betale en krone. Det skriver The Guardian.



Da byen før Anden Verdenskrig og i 1960'erne blev renoveret, røg en masse byggerester på lager.



Det drejer sig om store udsmykninger fra husene ved byens kanaler, monumenter og dekorationer fra den gamle del af byen fra så langt tilbage som 1600-tallet.



Amsterdam kommunes afdeling for monumenter og arkæologi har annonceret, at byens borgere nu kan søge om at få nogle af de mange byggerester til at "puste nyt liv" i den gamle del af byen.



Udsmykningerne og monumenterne er rangeret efter kvalitet. For at få de bedst bevarede har folk indtil december til at fremlægge en overbevisende idé til, hvordan de vil bruge dem.



