Trump udpeger ukendt embedsmand til omstridt ministerpost

USA's præsident, Donald Trump, meddelte fredag, at en ledende embedsmand, Chad Wolf, vil blive udpeget som ny fungerende minister for indenlandsk sikkerhed.



Han bliver den femte person under Trump til at bestride posten, skriver nyhedsbureauet Reuters.



- Lige nu er han fungerende, og så må vi se, hvad der sker, sagde Trump, før han forlod Washington D.C. for at tale ved et vælgermøde i Mississippi.



Chad Wolf har haft en højtstående stilling i ministeriet for indenlandsk sikkerhed i adskillige år.



Senest var han stabschef for Kirstjen Nielsen, der trak sig fra posten som minister i april.



Det skyldtes angiveligt, at Trump var utilfreds med hendes indsats på asyl- og immigrationsområdet.



Nielsen havde været minister for indenlandsk sikkerhed siden december 2017.



Hun er foreløbigt den eneste i Trumps præsidenttid, der har bestridt jobbet i mere end et år.



Under hendes ledelse havde ministeriet ansvar for at eksekvere flere af Trumps mere kontroversielle politiske beslutninger - herunder den foreslåede mur langs grænsen til Mexico.



Hun skulle også forsvare administrationens beslutning om at adskille flygtninge- og migrantbørn fra deres forældre.



Som midlertidig afløser udpegede Trump daværende chef for de amerikanske told- og grænsemyndigheder Kevin McAleenan.



Han oplyste i midten af oktober, at han ville trække sig.



Ifølge Det Hvide Hus har McAleenan sidste arbejdsdag i jobbet den 11. november, hvorefter Chad Wolf overtager ansvaret, skriver politico.com.



