Trump: Et vredt flertal støtter mig imod en rigsretssag

En kamplysten amerikansk præsident fortalte sine tilhængere under et vælgermøde i Tupelo, Mississippi, fredag, at han tror, at et "vredt flertal" af vælgere vil støtte ham imod en rigsretsundersøgelse.



- Vi har aldrig haft større opbakning, end vi har nu, sagde Trump foran tusindvis af jublende tilhængere.



- Det amerikanske folk har fået nok af demokratiske løgne, snyd og ekstremisme, fortsatte Trump.



Han mener, at Demokraterne "har skabt et vredt flertal, som vil stemme mange passive demokrater ud af deres embede i 2020".



En rundspørge offentliggjort af The Washington Post og ABC News fredag viser, at amerikanerne er skarpt opdelt i spørgsmålet om rigsretsprocessen mod Donald Trump.



Således svarer 49 procent, at de mener, at Trump bør stilles for en rigsret. Imens svarer 47 procent, at præsidenten ikke bør stilles for en rigsret.



Rigsretsprocessen mod Donald Trump er blevet indledt af Repræsentanternes Hus på baggrund af en telefonsamtale, som Trump havde med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i sommer.



Donald Trump beskyldes for have forsøgt at presse Ukraines præsident til at sætte gang i en undersøgelse af mulig korruption begået af Joe Biden og hans søn, Hunter.



Demokraten Biden er en af Trumps politiske rivaler og blandt favoritterne til at blive Demokraternes kandidat ved præsidentvalget næste år.



- Jeg er en ærlig person. Tror I, at jeg, når jeg ringer til en nyvalgt præsident, ville sige noget upassende, når jeg ved, at så mange mennesker lytter med på linjen, sagde Trump under fredagens vælgermøde i en propfyldt arena i Tupelo.



Her udtrykte Trump desuden tillid til, at han kan besejre enhver demokrat, som han ender med at skulle kæmpe om præsidentposten mod.



- Vi kommer til at sparke røv, sagde han.



Trump var i Mississippi for at støtte delstatens republikanske guvernørkandidat Tate Reeves, der er i et tæt løb mod demokraten Jim Hood.



/ritzau/Reuters