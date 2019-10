En hidtil ukendt gruppe spionerede i en årrække mod Østblokken for at finde ud af, om Sovjetunionen havde planer om at invadere Danmark.



Det fremgår af den nye bog "Min far var spion", som tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET) Frank Jensen står bag.



Det skriver Politiken.



Som bogtitlen antyder, så var Frank Jensens far, Ernst Jensen, en del af spiongruppen.



Gruppen blev kaldet Spioncirklen og havde 15-20 medlemmer, der i både Danmark og Østeuropa skulle skaffe oplysninger om Sovjetunionens mulige invasionsplaner.



Gruppen eksisterede i 15 år, var ikke en del af det formelle Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), og var så hemmelig, at selv ikke de danske politikere kendte til den.



Nogle af de få, der kendte til gruppen, var folk fra den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, som Spioncirklen havde tæt kontakt til.



Frank Jensen lærte først gruppen at kende, da han for snart 50 år siden skulle rydde op efter sin far, der netop var død.



Bag en falsk væg fandt den dengang 22-årige Frank Jensen et hemmeligt rum med våben og ammunition, spionkameraer samt en masse dokumenter.



I dokumenterne var der blandt andet en logbog med navne på medlemmerne af Spioncirklen og en detaljeret fortegnelse over gruppens mange overvågningsoperationer fra sidste i 1940'erne til 1963, hvor gruppen blev opløst.



Frank Jensen fortæller til Politiken, at han i 1971 afleverede de våben og det materiale, han fandt i det skjulte rum, til efterretningstjenesten og derefter lod farens historie hvile.



Men han beholdt farens udførlige dagbog om operationerne i Spioncirklen.



I dag fortæller Frank Jensen, at faren var den direkte årsag til, at han som ung satte kursen mod en karriere i efterretningstjenesten.



"Når man læser bogen, så forstår man, hvor dybt integreret en del det har været af mit liv," siger han og tilføjer:



"Det betød også, at da jeg skulle vælge en livsvej, så var det eneste, jeg faldt tilbage på, noget med spioner, fordi det sad dybt i mig og var noget, jeg virkelig fandt interessant."

Opdagelsen af Spiongruppen kommer ikke som nogen stor overraskelse for flere eksperter, som Politiken har talt med.



En af dem er Hans Christian Bjerg, tidligere overarkivar i Rigsarkivet med særlig indsigt i efterretningstjenesten under besættelsen og desuden tidligere medlem af tilsynet med PET og FE.



"Jeg har ikke hørt om den her gruppe før, men det overrasker mig ikke. At der fandtes en hemmelig spioncirkel i årene efter besættelsen, er absolut sandsynligt," siger han.



Også Peer Henrik Hansen, koldkrigsforsker og leder af Langelandsmuseet, siger til avisen, at der ikke er tvivl om, at FE har haft "et, måske endda flere netværk eller grupper", som svarer til Frank Jensens beskrivelse af Spioncirklen.



Ritzau