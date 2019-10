Både Tyrkiet og syriske kurdere siger, de har samarbejdet med USA i en vellykket operation mod Islamisk Stat (IS) i Syrien.



Amerikanske kilder siger, at USA dræbte IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi under angrebet i Idlib. Det er en provins i det nordvestlige Syrien.



"Forud for operationen i provinsen Idlib i Syrien i går aftes, så havde der fundet udveksling af oplysninger og koordinering mellem de militære myndigheder sted."



Sådan lyder det fra det tyrkiske forsvarsministerium.



Tyrkiets kurdiske fjender i Syrien samlet i alliancen SDF tager en del af æren for den amerikanske operation. Her hedder det, at man har deltaget i en "vellykket" operation sammen med USA mod IS.



Det er formentlig en henvisning til det angreb, som skal have kostet IS-lederen Baghdadi livet.



"Vores stærke og effektive operationer bekræfter på ny vores styrke og beslutsomhed i jagten på Islamisk Stat," skriver lederen for SDF's mediekontor, Mustafa Bali, på Twitter.



Det overvejende kurdiske SDF kontrollerer en del af det nordøstlige Syrien. Her indledte Tyrkiet en operation tidligere på måneden.



Den tyrkiske hær krydsede grænsen til Syrien for at fordrive kurdiske "terrorister".



Ritzau/Reuters