Østre Landsret har afvist at dømme en mand skyldig i at overtræde forbuddet mod Loyal To Familia i forbindelse med et råb i Vestre Fængsel.



Dermed går landsretten imod Københavns Byrets dom fra april, hvor manden blev dømt for at viderebringe LTF's budskaber ved at have råbt "LTF forever - forever LTF" på en gårdtur i fængslet.



Det oplyser mandens forsvarer, Asser Gregersen, fra advokatfirmaet Rosenkilde og Gregersen.



- Min klient har forklaret, at det ikke var ham, der råbte det, siger han.



Den 4. september sidste år blev bandegrupperingen foreløbigt forbudt. Men det har været anklagemyndighedens opfattelse, at den 25-årige efterfølgende forsøgte at holde liv i den.



Men dommerne og domsmændene i Østre Landsret kunne torsdag ikke blive enige om, hvorvidt det rent faktisk var den unge mand, der råbte det. Tre mente, at han var skyldig, mens tre andre ikke mente, der var grundlag for en dom.



Og ved stemmelighed skal det komme den tiltalte til gode.



Ud over LTF-parolen var han også tiltalt for at nægte at dække sin tatovering, der viser bandens logo, da en betjent bad ham om det.



Det forhold blev han til gengæld kendt skyldig i. Østre Landsret idømte ham fængsel i et år og tre måneder. I straffen indgår dog en reststraf på en tidligere sag, der handler om salg af hash.



I 2017 bad daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) Rigsadvokaten om at undersøge muligheden for at opløse LTF ved dom efter en række skyderier i København, hvor også tilfældige personer blev ramt.



Rigsadvokat Jan Reckendorff vurderede, at der var grundlag for en opløsningssag, og i kølvandet på det udstedte politiet et midlertidigt forbud mod grupperingen.



Forbuddet betyder, at det er forbudt at videreføre LTF. Det gælder for eksempel brug af rygmærker og andre LTF-kendetegn i det offentlige rum samt at sige eller råbe LTF-paroler.



Det har medført en række straffesager, og torsdagens afgørelse er en af de første i landsretten.



Københavns Byret skulle for nylig have afsagt dom i en stor sag, om hvorvidt LTF kan forbydes ved dom. Sagen er blevet udskudt på grund af problemerne med teledata.



