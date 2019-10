En samling af specialbiler tilhørende en bilforhandler i Kolding kommer søndag under hammeren.



Allerede inden auktionen er gået i gang, har Falke Biler fået henvendelser fra flere steder i verden, hvor folk ønsker at få fingre i nogle af de 41 biler.



Det skriver Midtjyllands Avis og fyens.dk.



Det er Kenneth Falke Thiel, som er indehaver af Falke Biler i Kolding, der ejer bilerne. Dem fik han fingre i, efter at han nærmest ubeset købte indholdet af to maskinhaller i Sønderjylland.



- Det er biler med personlighed og køretøjer, som mange mennesker har lagt mange timer i, siger Kenneth Falke Theil.



Bilerne endte i hallerne i en sønderjysk landsby, efter at den amerikanske forretningsmand Carmi Cohen flyttede til det sydlige Danmark på grund af en dansk kvinde, han havde mødt.



Med til Danmark tog han en del af sin bilsamling fra Californien.



Carmi Cohen er efterfølgende flyttet tilbage til USA, men flere af bilerne blev efterladt i hallerne, hvor de stod uberørt i fem år, indtil Kenneth Falke Thiel købte dem. Han er overrasket over interessen for bilerne.



En af de internationale købshenvendelser er fra Mellemøsten. Vedkommende er interesseret i en Porsche med 750 hestekræfter. Der er kun bygget tre eksemplarer af den udgave, hvoraf kun to er tilbage.



Bilen - en Porsche 911 Gemballa GTR 750 fra 2003 - forventes at kunne indbringe adskillige millioner kroner på auktionen.



En anden af bilerne er en Cadillac Armbruster Stageway Limousine årgang 1986, der angiveligt har tilhørt tidligere præsident Ronald Reagan.



Historien forlyder, at Reagan gav bilen til sin privatchauffør, som dog senere solgte limousinen videre.



Også en VW Sambabus fra 1960'erne i en luksusversion med 21 vinduer mod de normale 23 samt en SE Cobra årgang 1968 med en Ford V8-motor kan findes på auktionen.



Her kan interesserede også finde amerikanske bilklassikere fra 1960'erne og 1970'erne af mærkerne Cadillac, Chevrolet og Ford. Også såkaldte hotrods kan der bydes på.



Det er Campen Auktioner, som afholder en fysisk auktion søndag klokken 13.



/ritzau/