Chile oplever lige nu en af de værste tørkeperioder i over 60 år, og tørken har efterladt titusindvis af landbrugsdyr døde.



Hidtil er 106.000 geder, får, køer og heste omkommet som følge af mangel på vand og foder, oplyser landets landbrugsministerium.



Landmand Erick Hurtado fortæller, at det værste ved tørken, der har ødelagt hans families gård i Petorca, er de døde dyr.



- At gå ud og se dyrene ligge på jorden er så forfærdeligt, siger han.



Erick Hurtados gård, der ejes af hans bedstefar, har mistet halvdelen af sine 60 kvæg.



Ud over at efterlade titusindvis af dyr døde på markerne i det centrale Chile har tørken ødelagt afgrøder.



Præsident Sebastian Piñera, der i september annoncerede en plan for en forbedring af vandforsyningen til fem milliarder dollar, 34 milliarder kroner, nedsatte i denne uge en krisegruppe, der skal håndtere vandkrisen.



Præsidenten kaldte krisen "omfattende og intens".



I Colina nord for hovedstaden Santiago er tørken gået hårdt ud over de små landbrug.



Udmarvet kvæg går rundt og nipper af tørre græsstrå på støvede marker, og sultne geder og heste går rundt i bakkerne, som ikke længere er grønne, men brune.



- Tørken har været en katastrofe for os, siger Sandra Aguilar.



Ud af hendes families 100 kvæg har blot halvdelen overlevet, og det er kun takket være en nabo, som stadig har nogle vandreserver.



- Situationen er kompliceret, siger Javier Maldonado, der er guvernør i provinsen Chacabuco, hvor flere landbrugsområder også er hårdt ramt.



- Vi er nødt til at være realistiske. Klimaforandringerne er kommet for at blive, siger han.



73-årige Dominga Mondaca er blandt de 600.000 indbyggere, som regeringen forsyner med vand via tankbiler som del af et nødberedskab.



Hun fortæller, at hun har måttet opgive sit hønseopdræt for at beholde den smule vand, som hun og hendes mand får til deres eget forbrug, herunder til bad og rengøring.



- Vi har haft mange år med kun lidt vand, men det seneste år har det slet ikke regnet overhovedet, siger hun.



Ifølge Chiles landbrugsministerium har 37.000 familielandbrug brug for hjælp i den centrale del af landet.



