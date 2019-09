Ny metrolinje skal fordoble antallet af passagerer

Efter knap et årtis byggeri, to forsinkelser og en sikkerhedsgodkendelse, der landede for fire dage siden, står den nye metrolinje i København, Cityringen, endelig klar til at køre med passagerer.



"Vi har glædet os helt vildt meget til at give Cityringen til dem, der skal bruge den. Det betyder meget at se, at folk begynder at bruge den søndag og måske endnu mere mandag, hvor folk skal på arbejde, siger metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.



Cityringen har været undervejs siden 2009, og metroselskabet regner med at knap fordoble antallet af passagerer fra 65 millioner passagerer til 120 millioner passagerer om året.



"Med Cityringen har vi villet sikre en bedre mobilitet for mennesker, der bruger offentlig transport. Både til daglig, men også dem, der kommer ind med toget til Hovedbanegården.



"Dengang fandt vi frem til, at vi rammer flest menneskers behov med en ring, hvor vi har lagt vægt på hovedbanen, Østerport og Nørrebro Station, hvor vi rammer rigtig mange passagerer, siger Henrik Plougmann Olsen.



Sikkerhedsgodkendelse landede for fire dage siden



Sidste milepæl op mod Cityringens åbning var at få sikkerhedsgodkendt hele metrolinjen med alt, hvad den indebærer - som skakter, stationer og licenser.



Det har krævet et enormt papirarbejde, fortæller direktøren, og den endelige godkendelse kom for bare fire dage siden.



"Vi blev glade for at få sikkerhedsgodkendelsen. Det har været en meget, meget omfattende procedure. Vi har produceret 1,4 millioner dokumenter gennem årene, der skulle godkendes, siger Henrik Plougmann Olsen.



Sikkerhedsgodkendelsen har været udskudt tidligere, da metrolinjen har været forsinket.



To udskydelser af åbning



Cityringen skulle oprindelig være åbnet i december sidste år, men i 2014 udsatte man den planlagte åbning med syv måneder.



I maj meddelte metroselskabet, at byggeriet blev yderligere forsinket med to måneder.



Cityringen bliver 15,5 kilometer lang med 17 stationer og vil forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg.



Åbningen af Cityringen søndag vil blive fejret med taler, koncerter og fri transport i København og på Frederiksberg.



/ritzau/