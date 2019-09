150.000 briter skal flyves hjem efter Thomas Cooks kollaps: Den største hjemsendelsesaktion siden 2. Verdenskrig

Opdateret kl. 09.55 - Omkring 150.000 briter er strandet i udlandet, efter rejsegiganten Thomas Cook er kørt ud over kanten og har søgt om konkurs, og nu gør de britiske luftfartsmyndigheder klar til den største hjemflyvningsaktion siden 2. Verdenskrig....

