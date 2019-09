Boris Johnson vil overholde lov om udsættelse af brexit

Relateret indhold Artikler

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil ikke bryde loven, fastslår to af hans ministre. Regeringen vil dog sætte loven om udsættelse af brexit på hård prøve.



Det skriver The Times.



Hvis Boris Johnson ikke når frem til en aftale inden den 19. oktober, vil han blive tvunget til at bede EU om endnu en udsættelse af brexit.



Det foreskriver en ny lov, som ventes at modtage kongelig stadfæstelse mandag.



Den britiske premierminister har ellers lovet ikke at bede om udsættelse. Men han vil ikke bryde loven, forsikrer både finansminister Sajid Javid og udenrigsminister Dominic Raab.



- Selvfølgelig vil vi adlyde loven, men vi vil se på vores muligheder. Regeringen vil ikke ændre sin politik, og vi vil konsekvent følge loven, men også holde fast i vores politik, siger Sajid Javid til The Times.



Dominic Raab understreger også, at loven vil blive overholdt, men tilføjer, at regeringen vil "sætte på en hård prøve, hvad den rent faktisk kræver".



/ritzau/FINANS