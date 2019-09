Ny lov har kun ført til få sager om psykisk vold

Psykisk vold kan være nedbrydende for offeret, og et enigt Folketing vedtog i foråret en ny paragraf i straffeloven, der gør det muligt at straffe psykisk vold med op til tre års fængsel. Siden har politiet rejst 14 sigtelser på landsplan.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix