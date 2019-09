Investorer tror på italiensk comeback efter aftagende trussel fra populister

Italien er igen kommet på radaren for internatioale investorer efter den populistiske trussel fra landet er sat på hold.



Landets forretningselite samledes i weekenden på den årlige udflugt til en sø i Italien. Her var der stor glæde for den nyudpegede præsident, Giuseppe Conti's anden lov, der dæmper konfrontationen med landets europæiske partnere og er stoppet med at flirte med at forlade euroen.



"Med en ny regering der kigger mod Europa, ikke for konfrontation, men for dialog, så er den umiddelbare reaktion fra markederne en større selvtillid," siger Jose Ignaci Izquerdo Saugar, der er topchef i Aviva's italienske division i et interview i Cernubbio, hvor mødet holdes.



"Italien repræsenterer en god investeringsmulighed," fortsatte han over for Bloomberg.



Selv om der ikke var ledende medlemmer af regeringen til stede til det som kaldes Ambrosetti Forum, da disse er i fuld sving med at sætte det endelige regeringshold og lave det endelige regeringsprogram, var optimisterne på Forummet i klart overtal.



Flere bankfolk, der var til stede på mødet, regner nu med at flere handler, der har været sat på hold under de seneste måneders politiske uro, bliver aktiveret til gavn for det italienske samfund og borgerne.

"En regering der støtter pro europæisk politik sænker drastisk risikoen, der ellers truede med at reducere værdiansættelsen af italienske aktiver," fortæller Roberto Nicastro, der er seniorrådgiver i det New York-baserede Cerberus Capital Management..