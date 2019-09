Dødstallet efter Dorian stiger til 43 på Bahamas

Relateret indhold Tilføj søgeagent NBC

CNN

FN Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer CNN

FN

NBC

Dødstallet efter orkanen Dorians hærgen i Bahamas er steget til 43. Det skriver flere amerikanske medier herunder CNN på baggrund af en udtalelse fra Bahamas' sundhedsminister, Duane Sands.



Hidtil har antallet af omkomne været 30.



Samtidig bekræfter østatens myndigheder, at man forventer, at dødstallet vil stige "betragteligt", skriver nyhedsbureauet AFP.



"43 er det officielle tal, men mange savnes fortsat, og tallet forventes at stige betragteligt, tilføjer Erika Wells Cox, der er talsperson for Bahamas' premierminister, Hubert Minnis, til NBC News.



Da Dorian ramte østatens nordlige øer Grand Bahama og Abaco søndag, var det en kategori 5-orkan, og stormen har efterladt et spor af ødelæggelser.



Ifølge FN har mere end 70.000 mennesker - svarende til hele befolkningen på de to øer - brug for nødhjælp.



Dorian har ødelagt vital infrastruktur



Stormen har blandt andet ødelagt vital infrastruktur og jævnet bygninger med jorden.



Ifølge AFP er der stadig hundreder af savnede.



Oplysningerne om det opjusterede dødstal kommer, efter at redningshold har forsøgt at nå ud til mindre samfund på Bahamas, som er blevet isoleret af ødelæggelserne og oversvømmelserne.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



Ødelæggelserne blev forårsaget af orkanens hårde vinde. De nåede hastigheder på knap 300 kilometer i timen og jævnede flere hjem med jorden.



En lang række af række af organisationer, lande og virksomheder har nu organiseret sig for at komme øerne til hjælpe.



I det sydøstlige USA tilskrives mindst fire dødsfald orkanen.



Alle de døde i USA skulle være mænd, som enten er døde som følge af fald eller elektrisk stød i forbindelse med forberedelserne til orkanen, skriver AP.



/ritzau/