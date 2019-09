Zimbabwes tidligere præsident Mugabe er død

Zimbabwes tidligere præsident Robert Mugabe er død i en alder af 95. Det skriver landets nuværende præsident, Emmerson Mnangagwa, i et opslag på Twitter. Robert Mugabe regerede Zimbabwe fra 1980 til 2017, hvor han blev tvunget til at træde tilbage. De...

