En britisk dommer siger i en kendelse onsdag, at premierminister Boris Johnsons beslutning om at suspendere Storbritanniens parlament under de nuværende omstændigheder er i overensstemmelse med loven.



Afgørelsen blev truffet af dommer Raymond Doherty ved en særlig forvaltningsdomstol i Edinburgh.



Domstolens afgørelse har været ventet med spænding. Den er en af adskillige forsøg på at forhindre Johnsons manøvre over for parlamentarikerne, som med suspenderingen af parlamentet kun får meget lidt tid til at forhindre et såkaldt hårdt brexit 31. oktober.



Mindst to personer har rejst sager ved domstolene i forbindelse med brexit - blandt andet i forbindelse grænseproblemerne i Nordirland.



En menneskerettighedsaktivist har indledt et retsopgør om den historiske fredsaftale i Nordirland, som er bragt i fare af brexit.



